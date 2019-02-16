Ciddi Oyun' ile Eğlenceli Eğitim

ANKARA'da Başak ve Ergün Güvenç çiftinin kurduğu yazılım şirketinin son dönemde şirketler için hazırladığı oyunlaştırılmış projeler ve oyun tabanlı eğitim projeleri dikkat çekiyor. 'Ciddi Oyun' uygulamalarında oyunun sağladığı yüksek motivasyonu bir şeyler öğretmekte araç olarak kullandıklarını belirten Başak Güvenç, "Amacımız eğitim süreçlerini oyunlaştırmak. Eğitimleri oyun şeklinde verip, hem motivasyonu, hem de işe angajmanını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

Güvenç çiftinin 2015 yılında kurduğu şirket, Türkiye ekonomisinin önde gelen şirketleri için 'ciddi oyun' ve 'oyunlaştırma projeleri' tasarlıyor. Şirketin bu alanda geliştirdiği oyunlar, ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren birçok şirket ve binlerce çalışan tarafından oynandı. Oyunun sağladığı motivasyonla çalışanlarına şirketin neler yaptığı eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.

Başak Güvenç, başlangıçta eğlence amaçlı oyunlar tasarladıklarını, sonra kurumlara eğitim amaçlı oyunlar geliştirdiklerini söyledi. Kurumlar için 'ciddi oyun' ve 'oyunlaştırma projeleri' yaptıklarını ifade eden Güvenç, "Türkiye'de 40'tan büyük kurumla çalışıyoruz, aynı zamanda yurt dışında da müşterilerimiz var. Amacımız eğitim süreçlerini oyunlaştırmak. Eğitimleri oyun şeklinde verip, hem motivasyonu, hem de işe angajmanını sağlamaya çalışıyoruz ve bilgelerin kalıcılığını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.

'ÖĞRENİLMESİ SIKICI BİLGİLERİ EĞLENCELİ HALE GETİRİYORUZ'

Güvenç, bankacılık başta olmak üzere perakende sektörü, finans, sigortacılık gibi birçok alanda faaliyet gösterdiklerini vurgulayarak çalışanlarına kurumsal bilgileri kalıcı olarak vermek isteyen şirketler ile çalıştıklarını belirtti. Güvenç "Örneğin bankacılık sektöründe yeni nesil çalışan sayısı oldukça fazla, bankaların da bu çalışanlara ürün bilgilerini öğretme gibi bir derdi var. Biz bu süreçleri, bilgileri oyun üzerinden veriyoruz. Öğrenilmesi sıkıcı ve güç süreçler hem daha kalıcı, hem de daha eğlenceli bir şekilde verilmiş oluyor. 2016 yılında bir banka için yaptığımız oyun çok başarılı oldu, 'En iyi oyunlaştırılmış eğitim' dalında 3 tane ödül aldık Amerika, İngiltere ve İtalya'dan" ifadelerini kullandı.

?ODTÜ Teknokent'te 12 kişilik bir ekip ile çalışan Güvenç, "ODTÜ'den, Hacettepe'den, Bilkent'ten mühendis arkadaşlarımız var. Her şeyi burada hazırlıyoruz, oyunun kağıt kalem tasarımından tutun, karakterlerin tasarımı, yazılımı ürün haline getirilene kadar, hatta üretimden sonraki satış süreçlerine kadar hepsini burada kendimiz yapıyoruz" diye konuştu.

'BEYAZ YAKALILARIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Kurumlara yaptıkları oyunları multiplatform şeklinde hem PC'de, hem de mobilden oynanabilecek şekilde tasarladıklarını belirten Başak Güvenç, "Bu oyunları oynarken sanal bir dünyaya bağlanıyorlar. Bu sanal dünyada onlara görevler veriliyor. O görevleri yaparken seviye atlıyorlar, puanlar kazanıyorlar, birbiri ile rekabet halinde oluyorlar. Buralarda sanal bir takım rollere bürünüyorlar, yani bir şirketin CEO'su da olabiliyorlar, satış müdürü de olabiliyorlar. Bu sayede gerçek hayatta yaşayamadıkları bir takım rolleri fantastik bir ortamda yaşıyorlar. Biz aslında beyaz yakalıların hayallerini gerçekleştiriyoruz. Deneyip yanılarak hatalarını öğreniyorlar. Puanlar kazandıkçada kendilerini daha iyi hissediyorlar" şeklinde konuştu.

- Ankara

Kaynak: DHA