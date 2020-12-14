Cidde limanında petrol tankeri patladı: 22 yaralı
Suudi Arabistan'da Singapur bandıralı petrol tankerinde patlama meydana gelmesi sonucu 22 mürettebatın yaralandığı bildirildi.
Suudi Arabistan'da Singapur bandıralı petrol tankerinde patlama meydana gelmesi sonucu 22 mürettebatın yaralandığı bildirildi.
Suudi Arabistan'ın Cidde limanında bir petrol tankerinde patlama meydana geldiği duyuruldu. İngiliz Deniz İstihbarat Kurumu Dryad Global, Singapur bandıralı tankerde yaşanan patlama sonucu 22 mürettebatın yaralandığı kaydedildi. Açıklamada, "Petrol tankerinde, Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'ndaki Aramco şirketinden operasyonları yürütürken patlama meydana geldi" denildi.
Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, "dış kaynaklı" olabileceği ifade ediliyor.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı