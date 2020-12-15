- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

15.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 15.12.2020 19:25

- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda petrol tankerine yapılan saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

CİDDE - Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı'nda petrol tankerine yapılan saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'da dün Cidde Limanı'nda Singapur bandıralı petrol tankerine saldırı yapılmıştı. Saldırıda 22 mürettebat yaralanmıştı. İngiliz Deniz İstihbarat Kurumu Dryad Global tarafından, saldırının ardından tankerde çıkan yangına ait görüntüler paylaşıldı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise, Cidde Limanı'ndaki saldırının bomba yüklü bot ile yapıldığı aktarılmıştı.

- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı
- Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

İlgili Haberler

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın yakalanma görüntüleri ortaya çıktı
Saldırı görüntüleri ortaya çıktı...'HES kodu' isteyince böyle saldırdı
Saldırı görüntüleri ortaya çıktı..."HES kodu" isteyince böyle saldırdı
Sokakta bağırarak yardım dileniyordu gerçekler ortaya çıktı
Sokakta bağırarak yardım dileniyordu gerçekler ortaya çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump İlham Aliyev Mustafa Varank Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Haluk Bilginer Ayşegül Yıldız Mustafa Üstündağ
Spor Burak Yılmaz Mbaye Diagne Samet Aybaba Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Cidde Limanı'ndaki saldırıya ait görüntüler ortaya çıktı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 19:25:27. #1.14#
title