Cidde'de tren istasyonunda yangın

Cidde'de tren istasyonunda yangın

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki tren istasyonunda yangın çıktı.

29.09.2019 15:01
Cidde'de tren istasyonunda yangın

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki tren istasyonunda yangın çıktı.


Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Haramain hızlı tren istasyonunda yangın çıktığı öğrenildi. Sivil savunma tarafından yapılan açıklamada, yangında yaralanma yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmediği belirtildi.


Kutsal topraklar Mekke ve Medine'yi 450 kilometrelik demiryolu hattıyla birbirine bağlayan Haramain yüksek hızlı tren hattı, 2018 Eylül ayında açılmıştı. - CİDDE

Kaynak: İHA
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