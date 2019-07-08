Ciciş kardeşler Kayserisporlu futbolcularla lüks teknede görüntülendi

Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonunu açtı. Bodrum'da tatil yapan futbolculara Cicişler olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler eşlik etti.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ünlü futbolcular, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi. Yaptıkları cesur paylaşımlarla isimlerinden sıklıkla söz ettiren Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerde ünlü futbolculara eşlik etti. Futbolcuların Cicişlerle doyasıya eğlendiği görüntüler de kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Teknede eğlenceli dakikalar geçiren dörtlü, bir ara Cicişlerle jimnastik bile yaptı.

Ceyda Ersoy