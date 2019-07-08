Ciciş kardeşler Kayserisporlu futbolcularla lüks teknede görüntülendi
Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, önceki gün Cicişler olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerle teknede görüntülendi.
Kayserispor'un sol beki Sakıb Aytaç ile futbolcu arkadaşı Özgür İleri, tatil sezonunu açtı. Bodrum'da tatil yapan futbolculara Cicişler olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler eşlik etti.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Ünlü futbolcular, önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta günlük kirası 6 bin 500 euro olan (41 bin lira) gulet teknede görüntülendi. Yaptıkları cesur paylaşımlarla isimlerinden sıklıkla söz ettiren Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşlerde ünlü futbolculara eşlik etti. Futbolcuların Cicişlerle doyasıya eğlendiği görüntüler de kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Teknede eğlenceli dakikalar geçiren dörtlü, bir ara Cicişlerle jimnastik bile yaptı.
YORUMLAR (10)
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ulan futbolcular bile bunlara kaldıysa genel eve gidin daha iyi. . .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Kayseri spor çok para vermiş, vermiş de vermiş, vermiş de vermiş, vermiş de vermiş . . .Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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CEHENNEM ODUNLARI EĞLENİN BAKALIM BU DÜNYADACevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
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HER İKİ TARAFTA KENDİNİ GÖSTERMEK İÇİN ÇALIŞIYOR FUTBULCULARIN BELİNE KUVVETCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Bu kadar basit olmayın be. . vallahi kendi cinsimden utanır oldum yaCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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futbolcu adamsınız ne yapacaksınız bunları. kolum bile girecek kadar olmuştur bunların üstünüzde kalır bak :)Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Tünel gibi olmuş, içindeki pastırması yok olmuş. . .3 Yayından Kaldır
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BEN FUTBOLCU OLSAM, NİYETİM TEKNEDE BAYANLARLA EĞLENCE OLSA (?) EN SON ALACAĞIM İKİ KIRIK BUNLAR OLURDU. . . PARANIZA YAZIK LA. . .Cevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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kadınlar hen eğleniyor hemde eğlendiriyorlar bu sektör iş yaparCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bu kırıklara çok ihtiyacımız var ülke olarak onları özledik nolur yine gündeme gelsinlerCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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