Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Haberler Magazin
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Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

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Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy hakkında, sosyal medya üzerinden Ankaralı iş insanı M.Y.'ye müstehcen görüntülerini göndererek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Konu hakkında ifade veren Ersoy, hakkındaki iddiayı yalanladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Ciciş kardeşlerde Esra Ersoy, bu sefer de taciz iddiasıyla gündeme geldi. İş insanı M.Y., sosyal medya hesabından müstehcen görüntülerini göndererek, kendisini taciz ettiği iddiasıyla Esra Ersoy hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

YAZIŞMA VE GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLARAK SUNDU

İş adamı, şikayet dilekçesine Ersoy'un kendisine gönderdiği görüntüleri ve yazışmaları da delil olarak sundu. Konuyla ilgili yapılan araştırmada Ciciş Esra Ersoy'un söz konusu görüntü ve yazışmaları hesabından sildiği tespit edildi.

İDDİALARI REDDETTİ

'Özel hayatın gizliliğini ihlal', 'cinsel taciz' ve 'kişinin huzur ve sükununu bozma' suçlarından soruşturma başlatılan Ersoy, Bodrum'da ifade verdi. Suçlamaları kabul etmeyen Ersoy, hesabının hacklendiğini, görüntüleri de kendisinin görmediğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber: Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı - Haberler Magazin
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