Ciciş Esra'dan Cesur Paylaşım: Kıskananlar Çatlasın
Ciciş kardeşler olarak ünlenen ve sık sık skandallarıyla gündeme gelen Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerden Esra Ersoy, paylaşımıyla yine olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde 12 yıllık sevgilisinden ayrıldığı için intihara teşebbüs eden Esra Ersoy, cesur paylaşımıyla çok konuşuldu.
"KISKANANLAR ÇATLASIN"
Yaptıklarıyla sık sık magazin gündemine gelen Ciciş Esra, sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. Bir süre sitemli paylaşımlar yapan Esra Ersoy, "Kıskananlar çatlasın" notuyla sınırları zorlayan paylaşım yaptı.
İşte o paylaşım;
"DIŞARI ÇIKTIĞIMIZDA KENDİMİZİ ÜNLÜ OLARAK GÖRMÜYORUZ"
Geçtiğimiz günlerde magazin programında keşfedilme hikayelerini anlatan Esra Ersoy, "Dışarı çıktığımızda kendimizi ünlü olarak görmüyoruz. Fatih Aksoy bizi keşfetti. Fatih Ersoy bana 'Seni doktorlar dizisine mi koysam?'dedi.
YORUMLAR (45)
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GELMEZSEN GELME AYTENCevap Yaz Yayından Kaldır
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Allah ıslah etsin bunları bizleri varoşları geri kafalikla lanse edenler bu genleri bozulmuş kişilerle gurur duysunlar yazık çok yazık bakın kafanızı şöyle dışarı uzatın aynı tip giyim saç tarzı giyim tarzı aynı tip insanlar rezillik had safhada kırlı sakallı insanlar hepsinin ayaklarında spor ayakkabı sanki spor yapacaklarmış gibi kendimize gelelim silkelenelim arkadaşlar türk gibi müslüman gibi olalım. ...SAYGILAR. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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DAHA TAHARETİ BİLMİYORDUR EMİNİMCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Parasi olan düdügü çalar hiç bos degillerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Keşfedip nolmuş? Ülkeye hayırlı ve yararlı katkınızmı var? Sevgililerin parasını yiyip gezip tozuyorsunuz. Arasına kavgalarla haber oluyorsunuz... bittiCevap Yaz Yayından Kaldır