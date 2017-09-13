Cicinho Emeklilikten Geri Döndü
Son olarak Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu, bir yılı aşkın bir sürenin ardından futbola dönüş yaptı.
Cicinho emeklilikten geri döndü
Son olarak Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı futbolcu, bir yılı aşkın bir sürenin ardından futbola dönüş yaptı.2015-16 sezonunun sonunda Sivasspor'dan ayrılan ve ardından emekli olduğunu açıklayan Cicinho, futbola dönme kararı aldı.
Brezilyalı futbolcu, ülkesinin 4. liginde yer alan Brasiliense ekibiyle 2018 sezonu için anlaşmaya vardı. Facebook sayfasından açıklamada bulunan 37 yaşındaki futbolcu, kendisine kapılarını açan kulübe teşekkür ederek bu formaya layık olmak için elinden geleni yapacağını söyledi.
Kariyerinde 2005-2007 yılları arası Real Madrid'de top koşturan Cicinho, Brezilya Milli Takımı'nın 2006 Dünya Kupası'nda da yer almıştı. 2013 yılında Sivasspor'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, son dönemde alkol bağımlılığı sorunuyla gündeme gelmişti.
Kaynak: EuroSport.com