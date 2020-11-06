Çiçekte kasım ayını, öğretmenler günü ve noel hareketlendirecek

KESME çiçek sektöründe kasım ayını, öğretmenler günü ve noel nakliyeleri hareketlendirecek.

KESME çiçek sektöründe kasım ayını, öğretmenler günü ve noel nakliyeleri hareketlendirecek. Toplamda 50 milyon dal çiçekle 60 milyon dolarlık gelir bekleniyor.

Turizm kenti Antalya, kesme çiçek sektörüyle hem iç piyasaya, hem de Avrupa ve Balkan ülkelerine çiçek gönderip ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Dünyanın çiçek merkezi olarak kabul edilen ve en büyük mezadın yer aldığı Hollanda'ya dahi çiçek ihraç eden Antalya, Avrupa ve Balkan ülkelerinin yanı sıra, Türki Cumhuriyetlerin de çiçek tedarikçisi olmayı sürdürüyor. 2020 yılı için 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, 60 milyon dal çiçekle ülke ekonomisine 6.5 milyon dolarlık döviz kazandıran çiçekçiler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için de 80 milyon dal çiçek ihraç ederek 10 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı.

Çiçekçinin bu yıl için planladığı ve hazırlıklar yaparak büyük beklenti içine girdiği Anneler Günü'nde üreticinin beklediği olmadı. Geçen yıl Anneler Günü için 45 milyon dal çiçek ihraç eden ve ülke ekonomisine 7 milyon dolarlık döviz kazandıran sektör, bu yıl 25 milyon dal çiçek ihraç edip yalnızca 3 milyon dolarlık döviz girdisi sağladı. 10 Mayıs Anneler Günü'nde elde kalan çiçekler çöpe atılırken, üretici İspanya ve İtalya'daki kesme çiçek üreticilerinin çiçek ekememesi nedeniyle krizi fırsata çevirip ihracatta açığı kapattı.

Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, yıl sonunda sektör olarak 90 milyon dolarlık dövizle sezonu kapatmayı hedefleyen sektörün, iç pazar hareketliliğini, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile sağlayacağını aktardı. Kasım ayı içerisinde öğretmenler günü ile birlikte noel çiçeklerinin de Avrupa'ya gönderileceğini anlatan İsmail Yılmaz, 60 milyon dolarlık 50 milyon dal çiçeğin ihraç edileceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR