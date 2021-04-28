ÇiçekSepeti, yabancı yatırım hisselerini geri satın aldı
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ÇiçekSepeti, yabancı yatırım hisselerini geri satın aldı

ÇiçekSepeti, yabancı yatırım hisselerini geri satın aldı
Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu - Haberler | Ekonomi

ÇiçekSepeti yatırımcıları Amazon ve Hummingbird'ün azınlık hisselerini geri satın alarak tamamıyla bir Türk şirketine dönüştü.

ÇiçekSepeti yatırımcıları Amazon ve Hummingbird'ün azınlık hisselerini geri satın alarak tamamıyla bir Türk şirketine dönüştü.

ÇiçekSepeti'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ÇiçekSepeti'nin kurucusu ve CEO'su Emre Aydın, ilk günlerinde çiçekleri kendi araçlarıyla müşterilerine ulaştırmaya çalışan bir e-ticaret sitesi olduklarını hatırlatarak, önce binlerce çiçekçi ve pastane ile birlikte milyonlarca çiçek ve Bonnyfood'u müşterilerine ulaştırdığıkları bir tedarik ağına, ardından yurt dışında operasyonları olan "Lolaflora" markasına sahip olduklarını vurguladı.

Aydın, "Son olarak da marketplace modelinde satışlara aracılık etmeye başlayarak iş ortaklarımızla birlikte milyonlarca ürün satışı yapıp pazar lideri olma yolunda ilerlediğimiz yeni bir başarı hikayesinin ilk adımlarını attık. Şimdi ise e-ticaret girişimlerinin hisselerinin tamamını yabancı yatırımcılara satıp çıkış yaptığı bir ekosistemde, aldığımız bu kararın çok değerli olduğunu ve bir Türk markasının Türkiye'de ve dünyada ne kadar büyüyebileceğini ülkemizdeki diğer girişimlere gösterdiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu

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