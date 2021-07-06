ÇiçekSepeti ve Yapı Kredi KOBİ'ler için avantaj sunuyor
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ÇiçekSepeti ve Yapı Kredi KOBİ'ler için avantaj sunuyor

ÇiçekSepeti ve Yapı Kredi KOBİ'ler için avantaj sunuyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız - Haberler | Ekonomi

ÇiçekSepeti ve Yapı Kredi iş birliğiyle işlerini e-ticarete taşıyan ve ÇiçekSepeti'nden satış yapan KOBİ'leri özel avantajlar bekliyor.

ÇiçekSepeti ve Yapı Kredi iş birliğiyle işlerini e-ticarete taşıyan ve ÇiçekSepeti'nden satış yapan KOBİ'leri özel avantajlar bekliyor.

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre, ÇiçekSepeti ve Hizmette Sınır Yoktur anlayışıyla KOBİ'leri her alanda destekleyen Yapı Kredi, KOBİ'lere büyük avantajlar sunmak için yeni bir iş birliğine imza attı.

Gerçekleştirilen iş birliğiyle ÇiçekSepeti'nde satış yapan ve ÇiçekSepeti'nden alacağı ödemeleri Yapı Kredi hesaplarına almayı taahhüt eden KOBİ'ler, 1 yıl boyunca geçerli olmak üzere, ücretsiz 50 adet havale-EFT fırsatından faydalanabilecek.

Ayrıca KOBİ'lere 1 adet 25 yapraklı çek karnesi de ücretsiz verilecek. İş birliği kapsamında ÇiçekSepeti'nde ilk kez mağaza açacak ve ÇiçekSepeti'nden alacağı ödemeleri Yapı Kredi hesaplarına almayı taahhüt edecek KOBİ'lerin 20 bin TL'ye kadar olan satışlarından komisyon da alınmayacak.

KOBİ'ler ÇiçekSepeti'nde 3 ay süre ile ücretsiz ürün listeleme hakkı kazanırken, CicekSepeti.com'da kullanabilecekleri 250 TL'lik reklam bütçesinin de sahibi olacak.

Yapı Kredi, salgınla birlikte değişen ve dijitalleşen günümüzün yeni nesil ticaret alanlarında KOBİ'lerin yanında yer alıyor.

KOBİ'lere ve faaliyet gösterdikleri sektörlere destek olmak için çalışan Yapı Kredi, ÇiçekSepeti ile yaptığı yeni iş birliği kapsamında KOBİ'lere sunduğu avantajlarla, KOBİ'lerin e-ticarette atacakları adımlara destek olmayı amaçlıyor.

E-ticaret sektöründe liderliğe oynayan ÇiçekSepeti ise moda, takı & aksesuar, kişisel bakım, ev & yaşam, kozmetik, elektronik, hobi ve oyuncak gibi pek çok farklı kategoride ürünü satışa sunarak KOBİ'lerin dijitalleşmesine katkıda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız

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