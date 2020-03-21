Çiçekliklerdeki banklar, bariyer ve şeritle çevrildi Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çiçekliklerdeki banklar, bariyer ve şeritle çevrildi.

Tekirdağ'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çiçekliklerdeki banklar, bariyer ve şeritle çevrildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ekipleri, önceki gün şehir merkezindeki bankları tedbirler kapsamında kaldırdı.

Uyarılara rağmen vatandaşların evlerinden çıkarak çiçekliklerdeki banklarda toplu halde oturmaları üzerine bu banklara da ekiplerce bariyer ve şerit çekildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, AA muhabirine, salgına karşı titiz şekilde mücadele sürdürdüklerini söyledi.

Herkesin tedbirlere uyması gerektiğini vurgulayan Albayrak, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki bu salgınla ilgili özellikle dışarı çıkan yaşlı vatandaşlarımızı virüse karşı korumak amacıyla dün bankları kaldırmıştık. Bugün de uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlar olduğunu görünce bankı olan çiçeklikler demir bariyerlerle çevrildi. İnsanlarımızın sağlığı için mücadelemizi sürdürüyoruz. Herkesin duyarlı olması lazım."

Kaynak: AA