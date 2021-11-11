Çiçekli Köyü Muhtarı ve Kooperatif Başkanından Vali Çeber'e Ziyaret

Çiçekli Köyü Muhtarı Yakup Yılmaz ve Anzer Çiçekli-1 Kooperatif Başkanı İshak Yılmaz, Rize Valisi Kemal Çeber'i ziyaret etti.

Sohbet havasına geçen ziyarette, Vali Kemal Çeber'e, Anzer balının coğrafi işaret belgesi almasında vermiş olduğu destek ve göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

Çiçekli-1 Kooperatif Başkanı İshak Yılmaz, kendi üretimleri olan Anzer balı ve Anzer kekik çayından Vali Kemal Çeber'e hediye etti.

Vali Kemal Çeber, nazik ziyaretlerinde dolayı kendilerine teşekkür ederek, ilimizde yürütülen coğrafi işaret tescil çalışmalarını çok önemsediklerini belirtti. Coğrafi işaret alan ürünlerimizle beraber ilimizde üretilen ve yöremizi tanıtan ürünlerimizin daha da değer kazanacağını ifade ederek, bu sayede ilimizdeki ürünlerin marka değerini de arttığını söyledi.

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