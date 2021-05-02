Çiçekli köyü camisindeki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiçekli köyü camisindeki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu

Çiçekli köyü camisindeki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minarenin alemindeki yuva, 67 yıldır leyleklerin vazgeçilmez adresi oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde minarenin alemindeki yuva, 67 yıldır leyleklerin vazgeçilmez adresi oldu.

Kırsaldaki Çiçek Mahallesi Merkez Camisi minaresinin alemindeki yuva, baharın gelmesiyle leylekleri konuk etmeye başladı. Yarım asrı aşkın süredir aynı yuvayı kullanan leylekler, köyün sembolü haline geldi.

Çiçek Mahallesi sakinleri, leyleklerin gelmesiyle her yıl aynı coşkuyu yaşıyor. Yıllar önce yıldırım düşmesi sonucu hasar gören minare, konukların rahatsız edilmemesi için onarılmıyor.

Çiçek Mahallesi Muhtarı Ergün Bozkuş, AA muhabirine, leyleklerin minarede yavruladıklarını, göç zamanı gittiklerini ve ilkbaharın gelmesiyle tekrar aynı yere geldiklerini söyledi.

Bozkuş, minarenin 1959'da yapıldığını belirterek, "Minaremiz yapıldığından itibaren leylekler gelip buraya yuva yapıyor. Leyleklerin her yıl ilkbahar aylarında gelmesi köylülerimiz tarafından uğur sayılmaya başlandı. Leylekler ilkbaharda gelip, sonbahar aylarında göç ediyor. Mahallelilerimiz bundan mutlu oluyor. Leylekler 62 yıldır mutluluk ve sevinç amblemi, simgemizdir. Mahallelilerimiz leylerin geldiği anda bir sevinç ve uğurla kutluyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden 84 yaşındaki Vahap Türk de leyleklerin yıldırım düşmesi sonucu yanan yuvayı yeniden yapıp yurt edindiğini söyledi.

Leylekleri çok sevdiklerini anlatan Türk, şunları kaydetti:

"Minaremiz 1959'da yapıldıktan sonra leylekler yuva yapmaya başladı. Daha önce kavak ağaçlarında yuva yapan leylekler minare yapıldığında yuvalarını minareye taşıdı. Bir ramazan ayında kuvvetli bir yağmurla minareye yıldırım düştü. Minaredeki yuva yanmaya başladı. Yavrular yandı ama anne babaları uçarak kurtuldu. Olayın ardından gökyüzü görünmeyecek çoklukta leylek gelip yanan yuvanın üzerinde 3 gün boyunca uçtu. Kısa zaman sonra leylekler gelip minarenin tepesine yeniden yuva yaptı. Leylekler 62 yıldır da aynı yuvaya gelip gidiyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar: Pençe operasyonlarında şu ana kadar 44 terörist etkisiz hale getirildi
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
Yaptığı köy işlerini sosyal medyada paylaşan Artvinli Heidi, kısa zamanda fenomen oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Esra Erol Hülya Avşar Hakan Sabancı
Spor Fatih Terim Rıza Kayaalp Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çiçekli köyü camisindeki yuva leyleklerin 62 yıldır değişmeyen adresi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 11:28:19. #1.14#

title