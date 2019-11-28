Çiçekli'de terfi hattı döşeme çalışmaları başladı

28.11.2019 13:43 | Son Güncelleme: 28.11.2019 13:44

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Manisa genelindeki içme suyu altyapılarını sağlıklaştırma çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda MASKİ, Gördes ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'ne de yeni bir içme suyu terfi hattı döşeme çalışmalarına başladı. İçme Suyu Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından mahallede bir buçuk kilometre uzunluğunda hat imalatı gerçekleştiriliyor. Yürütülen çalışmaları MASKİ Gördes Şefi Türker Kesici de, Çiçekli Mahalle Muhtarı Bekir Bozdağ ile birlikte yakından takip etti.

"HATTIMIZ YENİLENDİĞİNDE SIKINTIMIZ KALMAYACAK"

Çiçekli Mahalle Muhtarı Bekir Bozdağ, mahallelerinde yapılan çalışmalardan memnun olduklarını söyleyerek, "Önceki terfi hattımız sık sık patlaklara neden olduğundan, su kesintileri yaşanıyor ve mağdur duruma düşüyorduk. Şuan yepyeni, sağlıklı bir hat döşeniyor. Çalışmalar güzel gidiyor. Terfi hattımız yenilendiğinde sıkıntımız kalmayacak inşallah. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Hizmetler için MASKİ Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler