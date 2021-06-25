Çiçeklerin kokusu Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı

Beyoğlu'nda ülkemizin en güzel çiçeklerinin kokusu "Dünya Güzel Koku Günü"nde İstiklal Caddesi'nden tüm dünyaya yayıldı.

Beyoğlu'nda ülkemizin en güzel çiçeklerinin kokusu "Dünya Güzel Koku Günü"nde İstiklal Caddesi'nden tüm dünyaya yayıldı.

Coğrafyamızı temsil eden çiçeklerin güzel kokusu Dünya Güzel Koku Günü"nde Beyoğlu'ndan tüm dünyaya yayıldı. Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Koku Kültürü Derneği işbirliği ile 7'ncisi yapılan "Dünya Güzel Koku Günü" etkinliği düzenlendi. Tünel Meydanı ve çevresinde çiçek şeklinde "Koku Otomatlarının yerleştirileceği etkinlikte, çeşitli koku tanıtımları yapıldı ve katılımcılara Doğal Gül Suyu, Gül Tacı gibi hediyeler takdim edildi. Etkinlik kapsamında ayrıca Koku Kültürüne dair "Parfüm Tasarım Yarışması" düzenlendi ve "Koku Kültürü Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi. Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Koku Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül ve koku kültürüne meraklı vatandaşlar katıldı.

"Koku kültürü bizim medeniyetimizde kitap, kalem gibi önemli unsurlardan biri"

Türk geleneğinde koku ve koku kültürünün önemli olduğunu dile getiren Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, " Bugün Beyoğlu Belediyesi ile Koku Kültürü Derneğimizin işbirliği ile Beyoğlu'na yakışır düşüncesiyle böyle bir sergiyi açtık. Bizim geleneğimizde koku ve koku kültürü önemli. Biz de belediye olarak böyle bir serginin açılışında kendileriyle işbirliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Koku kültürü bizim medeniyetimizde kitap, kalem gibi önemli unsurlardan biri. Bundan sonra bu derneğimiz, koku konusunda bir akademi gibi faaliyet gösterecek olan bu yapı hak ettiği yeri bulacaktır" diye konuştu.

"Burada Anadolu topraklarında bulunan kadim uygarlıkların koku kültürünü tanıtıyoruz"

Her yıl farklı ülkelerde Türk koku kültürünü yansıtmak ve yaşatmak adına yola çıktıklarını ifade eden Dünya Güzel Koku Günü etkinliğinin proje yöneticisi ve Koku Kültürü Derneği Başkan Yardımcısı Bihter Türkan Ergül, "7 yıldır Dünya Güzel Koku Günü'nü kutluyoruz. 2015 yılında ilan ettiğimiz Dünya Güzel Koku Günü'nü uluslararası olarak tescillemek için yola çıktık. Burada Anadolu topraklarında bulunan kadim uygarlıkların koku kültürünü tanıtıyoruz. Bu yıl 7'incisini düzenlediğimiz Dünya Güzel Koku Günü'nde, Beyoğlu Belediyesi'nin destekleriyle beraber bir parfüm yarışması düzenledik. Burada eminim ki çok güçlü burunlar çıkacak. Birde koku sergimiz var. Sergide değişik uygarlıkların farklı yüzyıllara ait koku objeleri var. İlk defa Beyoğlu'nda yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiye denk geldik. Ülkemizden çıkan Dünya Güzel Koku Günü, her yıl farklı ülkelerde koku kültürümüzü yansıtmak ve yaşatmak adına bir yolculuk aslında " şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı