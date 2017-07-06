Çiçekleri Soldurmayalım' 117 Mezun Verdi

ANTALYA İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çiçekleri Soldurmayalım Projesi' kapsamında açılan meslek edindirme kurslarını tamamlayan 117 kursiyere başarı belgeleri verildi.



Risk altındaki çocukların suçtan ve zararlı alışkanlıklardan korunması, mesleki beceri ve iş imkanı verilerek topluma kazandırılması amacıyla Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Çiçekleri Sordurmayalım Projesi 'kapsamında açılan kursları tamamlayan çocuk ve yetişkinler için İl Emniyet Müdürlüğü Uncalı Sosyal Hizmetler ve Eğitim Tesisleri'nde tören düzenlendi.



Törene, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İŞKUR İl Müdürü Veli Tekkanat, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, kurum temsilcileri, kursiyerler ve aileleri katıldı.



45 KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ



4 yıldır devam eden proje kapsamında, 12 Aralık 2016 tarihinde başlayan aşçı yardımcısı, saç bakım ve yapımı, pastacı yardımcısı ve ön büro resepsiyon görevlisi bölümlerini tamamlayarak mezun olan 117 kursiyer sertifikalarını aldı. Proje kapsamında tespit edilen çocuklar ve ailelerinden oluşan 15- 40 yaş aralığındaki 117 kişinin eğitimleri, AESOB binasındaki dersliklerde verildi. Mezun olan kursiyerlerden 42'sinin istihdamı sağlanırken, diğerlerinin istihdamı için çalışmalarının devam ettiği bildirildi.



Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çalışma ve İş Kurum İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AESOB ve Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteklediği kurslar dahilinde daha önce 'konaklama ve seyahat hizmetleri ön büro elemanı' kursuna kayıt yaptıran 25 kursiyerden 21'i başarılı olmuştu. Yine proje kapsamında kursları başarıyla bitiren bazı öğrenciler de açık liseye kaydedilerek eğitim hayatına devam etmeleri de sağlandı. - Antalya