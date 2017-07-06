Çiçekleri Koparmayın Uyarısı

Kilis Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü tarafından refüjler, parklardaki çiçeklerin koparılmaması konusunda vatandaşları uyardı.



Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "Refüjler ve parklara ekilen çiçeklerimiz halkımız tarafından koparıldığı, söküldüğü görülmektedir. Bu tür şeyleri gördüğünüzde sahip çıkalım ve vatandaşlarımızı uyaralım. Bu çiçekler hepimizin çevremize ve yapılan hizmetlere sahip çıkalım"denildi. - KİLİS