Çiçekler kadınların ellerinde yeşeriyor Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ürettiği mevsimlik çiçeklerle beziyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kenti Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin ürettiği mevsimlik çiçeklerle beziyor. Büyükşehir Belediyesi, kadınların yetiştirdiği çiçeklerle 302 bin liralık tasarruf sağladı.

Mersin'de kadın kooperatifinin "Kadın Üreticilerin Plastik Örtülü Seralarda Çiçek Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamındaki çiçek üretimi çalışmaları ile 800 bin çiçek daha yetiştirildi. Büyükşehir 1 yıllık alım garantili üretim sözleşmesi kapsamında 302 bin 50 lira tasarruf sağladı. Tarımsal ve Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'nın da destekleriyle kadınlar yetiştirdiği çiçeklerle üretime katılırken, hem sosyalleşiyor hem de kenti güzelleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Mersin'den Kadın Kooperatifi bünyesinde çiçek yetiştirmek için istihdam edilen 20 kadın, Büyükşehir'in fidanlığında 2 dekarlık alanda kurulu serada 2 ay boyunca eğitim aldı. Eğitim serasında üretime başlayan kadınların umutla ekip, bakımlarını yaptığı fideler çiçeklenmeye devam ediyor. İlk olarak yetiştirilen 500 bin adet çiçek kentin her köşesini süslemişti. Ekipler, sıcak havanın etkisini azaltmasıyla birlikte yetiştirilen 800 bin adet çiçeği daha kentin park ve bahçeleri, refüjleri ile dikey bahçelerine dikerek, Mersin'i renklendirecek. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Göher Şahin, kentte sağlıklı ve düzenli yeşil alanlar oluşturmak için ihtiyaç duyulan çok yıllık mevsimlik çiçekleri kadın kooperatiflerinden temin ettiklerini belirterek, "Atatürk, 1925 yılında 'emek güçtür, güçlerinizi birleştirin' demiştir. Kooperatifleşmenin ne kadar önemli olduğunu Başkanımız da her zaman vurgulamaktadır. Biz de bu doğrultuda temin edeceğimiz bitkileri kadın kooperatifinden temin ediyoruz. Seralarda üretilen mevsimlik çiçekleri yazlık ve kışlık olarak alım garantili üretim sözleşmesi yaparak temin ediyoruz. Kadın kooperatifleriyle çalışmamızdaki amaç kadın emeğini en iyi şekilde değerlendirmek ve buradan aldığımız bitkilerle belediyemize katkı sağlamak, belediyemizin tasarruf etmesini sağlamak. Aldığımız ürünlerin tamamında 1 yıllık alım garantili üretim sözleşmesi kapsamında aldığımız bitkilerle belediyemiz 302 bin 50 lira tasarruf etmiştir. Burada amacımız kadın istihdamını, kadın emeğini en iyi şekilde değerlendirmek, kooperatifçiliği teşvik etmek ve belediyemizin bütçesine katkı sağlamaktır" dedi.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanı Salim Serdar Gökçek ise Büyükşehir'in önderliğinde kurulmuş olan Mersin'den Kadın Kooperatifi ile anlaşarak 20 kişilik bir ekip oluşturulduğunu, kadın istihdamına katkı sağlamanın yanında kadınları üretime dahil ederek ek gelir ve sosyalleşme imkanı sunulduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi olarak fidanlıkta 2 dekarlık bir sera alanı oluşturduklarını kaydeden Gökçek, "Mevcut eğitim seramızda aynı zamanda üretimler başladı. Büyükşehir Belediyemiz de burada elde edilen mevsimlik çiçekleri parklarda, bahçelerde, orta refüjlerde ya da diğer belediyelerin ihtiyacı olduğu alanlarda kullandı. Bu çalışmalarımız diğer ilçelerimizde de yaygınlaşarak devam edecek. Silifke'de Atatürk'ün bize yadigarı Gazi Çiftliği'nde buna benzer bir çalışmayı başlatmış bulunmaktayız. Sıcak havaların geçmesiyle Ekim ayı itibariyle üretimler kışlıklar için başlayacak. Kadınlarımız bize bu konuda yine yardımcı olacak. Onlara hem iş gücü kazandırmak, hem de ek bir gelir sağlamak amacıyla sadece mevsimlik çiçek değil diğer alanlarda da katma değer sağlayacak ürünlerde de kadınlarla, kadın kooperatifleriyle Mersin genelindeki tüm çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA