Çiçekle boşandığı eşiyle barışmaya gitti, reddedilince pompalıyla korku saçtı

GAZİANTEP'te, Mehmet Ali Ü. (39) özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan, boşandığı eski eşi Emine T., ile barışmak gittiği hastanede reddedilince pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

GAZİANTEP'te, Mehmet Ali Ü. (39) özel bir hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan, boşandığı eski eşi Emine T., ile barışmak gittiği hastanede reddedilince pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Daha sonra boğazına dayadığı pompalı tüfekle intihara kalkışan Mehmet Ali Ü., polis ekiplerinin ikna çalışması sonucu eylemine son verdi.

Olay, öğleden sonra Mücahitler Mahallesi'nde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Eşi ile bir süre önce boşanan Mehmet Ali Ü., yaptırdığı gül buketi ile barışmak için özel bir hastanede temizlik personeli olarak çalışan eski eşi Emine T.'nin yanına gitti. Eşi tarafından reddedilen Mehmet Ali Ü., otomobilinden aldığı pompalı tüfekle önce hastane önünde havaya ateş açtı, daha sonra boğazına dayayarak intihara kalkıştı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese, aralarında özel harekat polislerinin de bulunduğu çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polisler Mehmet Ali Ü.'yü 1 saatlik çabanın ardından ikna etti.

Eşi tarafından barışma isteği kabul edilmeyen Mehmet Ali Ü., gözaltına alındığı sırada muhabirlerin neden yaptın sorusuna, "Eşimi ölesiye çok seviyorum. Gelmezse yine yaparım" dedi. Mehmet Ali Ü., yaptırdığı çiçek buketi ile birlikte polis merkezine götürüldü.- Gaziantep

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı