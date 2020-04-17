Çiçekdağlı çiftçi 'biz bize yeteriz' kampanyasına ineğini bağışladı Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Armutlu Köyü muhtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına ineğini bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesi Armutlu Köyü muhtarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına ineğini bağışlayarak kampanyaya destek oldu.

Simental cinsi ineğini kampanyaya bağışlayan Muhtar Osman Yıldırım, dayanışma ve birlikteliğin önemli olduğunu, herkesin kendince başlatılan kampanyaya destek sunması gerektiğini söyledi. Çiçekdağı Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş'ın da ziyaret ettiği Muhtar Yıldırım'ın kampanya için bağışladığı inek mezbahada kesildikten sonra kampanya hesaplarına bedeli aktarılacak.

Muhtarın örnek davranışının toplumda da karşılığının olduğunu belirten Kaymakam Orhan Gazi Karakaş, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Mustafa Yağmur ile ziyaret ederek muhtar Yıldırım'a teşekkür etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA