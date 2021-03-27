Çiçekdağı-Yerköy arasında 5 kilometrelik orta refüj düzenlemesi
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Çiçekdağı-Yerköy arasında 5 kilometrelik orta refüj düzenlemesi

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel
Çiçekdağı-Yerköy arasında 5 kilometrelik orta refüj düzenlemesi

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Çiçekdağı-Yerköy arasındaki 5 kilometrelik yol üzerinde orta refüj düzenlemesinin yapılacağını bildirdi.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Çiçekdağı-Yerköy arasındaki 5 kilometrelik yol üzerinde orta refüj düzenlemesinin yapılacağını bildirdi.

Hakanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, birbirine yakın Çiçekdağı ve Yerköy ilçelerinin bağlantı yolunun düzenlenmesi için proje ve çalışmaların tamamlandığını belirtti.

2021 yılının Çiçekdağı'nda hizmet yılı olacağını aktaran Hakanoğlu, ilçe genelinde ve bağlantılı olan bölgelerde alt ve üst yapı çalışmalarıyla ilçeyi en iyi şekilde imar edeceklerini kaydetti.

Göreve geldikleri günden bu yana hedefledikleri plan ve programda ilerlediklerini vurgulayan Hakanoğlu, şunları kaydetti:

"2021 yılı için ilk ihalemiz olan Çiçekdağı-Yerköy arası 5 kilometrelik yol üzerinde orta refüj düzenleme işinin ihalesi yayınlandı. Yakın zamanda çalışmalara başlayacağız. Güzergahta, orta refüj aydınlatma direklerinin dekoratif şekilde olması, ilçemizin Kırşehir ve Yerköy'den girişlerine Selçuklu mimarisine uygun düzenlemeler, orta refüjde peyzaj çalışmaları ve bodur iğde ile bulvar, bordürlerin yenilenmesi de bu düzenleme çalışması kapsamında gerçekleştirilecektir. Çalışmalarımız da destek olan AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli'ye teşekkür ediyor, yatırımlarının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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