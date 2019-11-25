Çiçekdağı'nda köy yollarındaki planlanan çalışmalar tamamlandı

25.11.2019 13:04 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:04

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, 2019 yılı yapım işlerinde köy yollarını hızla bitirerek, vatandaşların araç sürüş konforunu artırdıklarını bildirdi.

Kendirli, yazılı açıklamasında, köy yollarının yapım çalışmasının planlanan şekilde devam ettiğini, Çiçekdağı'na bağlı Yeni Kızılcaali, Tepecik, Acıköy, Boğazevci köylerinin bağlantı yollarının tamamlandığını belirtti.

Kent genelinde köy yollarının asfaltlama ve eksikliklerinin giderilmesine devam edildiğini vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:

"2019 yılı asfalt ve yol yapım çalışmaları kapsamında Çiçekdağı-Yeni Kızılcaali-Tepecik köyleri arasındaki 5,2 kilometrelik sıcak asfalt, Yeni Kızılcaali-Acıköy-Boğazevci köyleri arasına ise 11 kilometrelik satıh kaplama asfalt yaparak, vatandaşımızın kullanımına sunduk. Kırşehir için planlanan ve yatırım programına alınan her türlü çalışmanın takipçisiyiz. Amacımız, 2019 yılı yapım işlerinde köy yollarını hızla bitirerek, vatandaşlarımızın araç sürüş konforunu artırmak. İrfan ve kültür beşiği Kırşehir'imizin her köşesine en iyi hizmeti götürmenin çabasıyla çalışmalarımız devam etmektedir."

Kendirli, yolların yapım çalışmasında kendilerine destek olan Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtulmuş Yılmaz ile köy muhtarlarına teşekkür etti.

Kaynak: AA