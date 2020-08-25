Çiçekdağı'na yeni kültür merkezi
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Çiçekdağı'na yeni kültür merkezi

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçeye yapılacak Neşet Ertaş Kültür Merkezi projesinin onaylandığını bildirdi.

Çiçekdağı'na yeni kültür merkezi
25.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 16:34

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ilçeye yapılacak Neşet Ertaş Kültür Merkezi projesinin onaylandığını bildirdi.

Hakanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin önemli bir eksiğini gidererek, büyük bir eser kazandıracaklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle hazırlanan projenin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti aktaran Hakanoğlu, çevre ilçelere de hitap edebilecek bir merkeze kavuşacaklarını kaydetti.

Kamu eliyle yapılan kültür yatırımlarına destek projesi kapsamında projenin hazırlandığını vurgulayan Hakanoğlu, şöyle devam etti:

"İlçemiz için hazırladığımız Neşet Ertaş Kültür Merkezi projemiz Kültür ve Turizm Bakanlığımızca onaylanıp, destek protokolü karşılıklı olarak imzalandı. Bu yıl içerisinde başlanacak projemiz 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip olacak olup, konferans salonu, çok amaçlı salonun yanı sıra içinde, yeni belediye hizmet binamızı da barındıracak. Projenin gerçekleşmesinde emekleri ve desteklerini esirgemeyen Bakan Yardımcımız Nadir Alparslan'a ve Kırşehir Milletvekilimiz Mustafa Kendirli'ye şahsım ve ilçemiz adına teşekkürler ediyorum. Çiçekdağı'nın önemli bir eksikliği de giderilmiş olacaktır. İlçemize hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA

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