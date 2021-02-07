Çiçekdağı'na modern kesimhane

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, modern kesimhanenin 1 aya kadar ilçeye hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Hakanoğlu, yazılı açıklamasında, ilçenin ihtiyaçlarına göre hazırladıkları projeleri aralıksız gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Hijyenik şartlarda, gerekli kontroller sağlanarak, güvenilir şekilde et ve et ürünleri kesiminin ilçede yapılacağını anımsatan Hakanoğlu, kesimhanenin, inşaatı ve bina içi düzenlemesi tamamlanınca hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

İlçe ve yakınlarındaki hayvan üreticilerinin herhangi bir sorun yaşamadan kesimhaneden faydalanmasını hedeflediklerini vurgulayan Hakanoğlu, şunları kaydetti:

"Modern kesimhanemiz 1 aya kadar ilçede hizmet vermeye başlayacak. Kesimhanenin ardından faaliyete geçecek yatırımımızdan, hayvan pazarı inşaatımız da temmuz ayına kadar bitmiş olacak. Böylelikle bölgemizde hayvan üreticisi, satıcısı ve çiftçilerimiz ile vatandaşlarımız güvenilir ve hijyenik bir ortamda hayvanlarını alıp, satabilecek ve kesimlerini de yaptırabilecektir. Böyle bir alana kavuşarak, ilçemizin önemli bir ihtiyacını da gidermiş olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner