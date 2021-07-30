Çiçekdağı Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanları
1- Çanakpınar ve Doğankaş Köyleri İçmesuyu Şebekesi Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 3164 KB indir 2- Pöhrenk Köyü İçmesuyu Şebekesi Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 3204 KB indir 3- Küçükteflek Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi İlahe İlan Metni 3121 KB indir 4- Çiçekli...
1- Çanakpınar ve Doğankaş Köyleri İçmesuyu Şebekesi Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 3164 KB indir 2- Pöhrenk Köyü İçmesuyu Şebekesi Kollektör Sistemi Yapım İşi İlahe İlan Metni 3204 KB indir 3- Küçükteflek Köyü İçmesuyu İsale Hattı Yapım İşi İlahe İlan Metni 3121 KB indir 4- Çiçekli ve Armutlu Köyleri İçmesuyu Depo Bakım Onarım İşi İlahe İlan Metni 3209 KB indir
Kaynak: Habermetre