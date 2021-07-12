Çiçekdağı ilçesinde içme suyu ishale hattı çalışmasına başlandı

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yapımına başlanan ishale hattı ile içme suyu sorunun çözüme kavuşturulacağı bildirildi.

Kırşehir'in Çiçekdağı ilçesinde yapımına başlanan ishale hattı ile içme suyu sorunun çözüme kavuşturulacağı bildirildi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin Kırşehir'e yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanma suyunu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ettiğini belirtti.

Çiçekdağı İçme Suyu İsale Hattı birinci kısım inşaat çalışmalarının başladığını vurgulayan Yıldız, "Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesinin artan su ihtiyacını karşılamak üzere Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndan alınacak suyun yaklaşık 19 kilometrelik hat ile iletilerek yılda 830 bin metreküp içme suyu temini için çalışmalar başlamıştır." ifadelerini kullandı.

İçme suyu hattının spiral çelik boru olduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Selülozik kaynak ve bazit elektrot kaynak ile birleştirme yapıldı. Fiziki gerçekleşme seviyesi yüzde 8 oldu. İş kapsamında 1000 metreküp ve 500 metreküp içme suyu deposu ve sanat yapıları imal edilecektir. Kırşehir Çiçekdağı ilçesi ve Köseli beldesi halkına yaşamsal olarak en kaliteli suyun verilmesi hususunda çalışmalar tüm hızla devam etmektedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız