Çiçekdağı'da elektrik hatları yer altına alınacak

Çiçekdağı Belediyesi ile Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) arasında ilçe merkezindeki elektrik hatlarının yer altına alınması protokolü imzalandı.

Çiçekdağı Belediyesi ile Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) arasında ilçe merkezindeki elektrik hatlarının yer altına alınması protokolü imzalandı.

Çiçekdağı Belediyesinde düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan Başkan Hasan Hakanoğlu, elektrik potansiyelini güçlendirmek ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla elektrik kablolarının yer altına alınması için protokol imzalandığını söyledi.

İlçenin aynı zamanda daha güzel bir görüntüye kavuşacağını belirten Hakanoğlu, "Elektrik hatlarının yer altına alınması için MEDAŞ işletme şefi Özkan Yorgun ile protokolü imzalamış bulunmaktayız. Hatların yer altına alınmasıyla cadde ve sokaklardaki görüntü kirliği ortadan kalmış olacak. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan