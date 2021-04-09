Çiçekdağı'da elektrik hatları yer altına alınacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çiçekdağı'da elektrik hatları yer altına alınacak

Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan - Haberler | Güncel
Çiçekdağı'da elektrik hatları yer altına alınacak

Çiçekdağı Belediyesi ile Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) arasında ilçe merkezindeki elektrik hatlarının yer altına alınması protokolü imzalandı.

Çiçekdağı Belediyesi ile Meram Elektrik Dağıtım AŞ (MEDAŞ) arasında ilçe merkezindeki elektrik hatlarının yer altına alınması protokolü imzalandı.

Çiçekdağı Belediyesinde düzenlenen imza töreni sonrası açıklama yapan Başkan Hasan Hakanoğlu, elektrik potansiyelini güçlendirmek ve görüntü kirliliğini önlemek amacıyla elektrik kablolarının yer altına alınması için protokol imzalandığını söyledi.

İlçenin aynı zamanda daha güzel bir görüntüye kavuşacağını belirten Hakanoğlu, "Elektrik hatlarının yer altına alınması için MEDAŞ işletme şefi Özkan Yorgun ile protokolü imzalamış bulunmaktayız. Hatların yer altına alınmasıyla cadde ve sokaklardaki görüntü kirliği ortadan kalmış olacak. Şimdiden ilçemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Kayhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Dilan Çıtak Bahar Candan Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Diego Caner Erkin Şenol Güneş Ümit Öztürk Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Çiçekdağı'da elektrik hatları yer altına alınacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 12:41:47. #1.16#
title