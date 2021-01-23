Çiçekdağı Belediyesinde alt yapı çalışmaları
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Çiçekdağı Belediyesinde alt yapı çalışmaları

23.01.2021 15:19 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:22
Çiçekdağı Belediyesinde alt yapı çalışmaları

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ihalesi yapılmış ve ihale süreci devam eden alt yapı çalışmalarıyla ilçenin daha yaşanabilir bir kent olacağını bildirdi.

Çiçekdağı Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, ihalesi yapılmış ve ihale süreci devam eden alt yapı çalışmalarıyla ilçenin daha yaşanabilir bir kent olacağını bildirdi.

Hakanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ilçenin özellikle alt yapı ihtiyaçlarının giderilmesi için plan ve projelerin takip edilerek, çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Elektrik ve telefon hatlarının tamamının kısa sürede yer altına alınmasını ve doğalgaz hat çalışmalarını yüzde 100 oranında tamamlamayı da hedeflediklerini vurgulayan Hakanoğlu, şunları kaydetti:

"Tatlı içme suyu isale hattının yapımına başlandı, 19 kilometre uzunluğunda olmasıyla projemiz 25 milyon bütçeye sahiptir. Çiçekdağı 7 mahalle içme suyu borularının değişimi ihalesi yapıldı, toplam 23 milyon bütçeyle tamamlanacak. Fevzi Çakmak Mahallesi kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi yapılması konusunda ihale hazırlığındayız. 12 milyon bütçeyle 9 kilometre uzunluğunda şebeke yapacağız. Baraklı yolu 780 dönüm imara açtığımız alanın kanalizasyon ve içme suyu şebekelerinin yapılması işi ise ihale hazırlığımız devam ediyor, yaklaşık 16 milyon bütçesi bulunuyor. İnşallah 2021-2022 yılları arasında bu işlerin tamamını bitirip, modern kaldırımlar ve kaliteli yollar ile Çiçekdağı'mızın gelecek 50 yıl önünü açacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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