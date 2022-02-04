Çiçekçilik yapan annesiyle eşini öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - KADIKÖY'de 18 Ocak 2020'de çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova (60) ve eşi Seyhan Yüksekova'yı (37) cezaevinden tahliye olduktan 6 ay sonra silahla öldüren tutuklu sanık Tahsin Yüksekova (38) 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezada takdiri indirim uygulamadı.

Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Tahsin Yüksekova getirildi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu. Müşteki avukatı Orkuncan Kumkumoğlu sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını ve iyi hal indirimi uygulanmamasını talep etti. Sanık avukatı ise müvekkilinin olay nedeniyle çok pişman olduğunu öne sürerek, verilecek cezada indirim uygulanmasını istedi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI

İDDİANAMEDEN

İddianamede sanık Tahsin Yükseova'nın "Eşi kasten öldürmek" ve "Üst soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan 2'kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.

Demirören Haber Ajansı - Güncel