Çiçekçilik yapan annesini ve eşini öldüren şüpheliye dava
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiçekçilik yapan annesini ve eşini öldüren şüpheliye dava

Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi ve karısını silahla vurarak öldüren şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Çiçekçilik yapan annesini ve eşini öldüren şüpheliye dava
29.07.2020 16:23 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:51

Kadıköy'de çiçekçilik yapan annesi ve karısını silahla vurarak öldüren şüpheli hakkında "kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, cinayetin nedeninin tam olarak bilinmediği belirtildi.

Kadıköy Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde 18 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen olayda, Tahsin Yüksekova (38), çiçekçilik yapan eşi Seyhan Yüksekova'nın(37) yanına gelerek onunla tartıştı. Tartışma üzerine Tahsin Yüksekova, silahla Seyhan Yüksekova'ya kurşun yağdırdı. Daha sonra aynı cadde üzerinde çiçekçilik yapan annesi Zülfiye Yüksekova'ya (60) da silahla ateş etti. Ağır yaralanan kadınlar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olaydan 1 gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Tahsin Yükseova hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Olaydan 6 ay önce tahliye olmuş

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Tahsin Yüksekova'nın olaydan 6 ay kadar önce başka bir suçtan dolayı hapis yattığı cezaevinden tahliye olduğu, cezaevinden çıktıktan sonra eşiyle ayrı evde yaşadıkları anlatıldı. Eşi Seyhan ile aralarının açık olduğu ancak maktullerle ne gibi bir tartışmanın veya çekişmenin olduğunun tespit edilemediği belirtildi.

Cinayetin nedeni tam olarak bilinmiyor

İddianamede, cezaevinden çıktıktan sonra muhtemel ki maktullerin olay yerinde çiçek satmalarından ve para kazanmalarından dolayı aralarında para verip vermeme konusunda tartışmaların yaşandığı ancak tam olarak bilinmeyen bir nedenden dolayı şüphelinin silahla olay yerine giderek önce eşi Seyhan'a 5 el ateş ederek öldürdüğü anlatıldı. Daha sonra aynı yerde çiçek satan annesi Zülfiye'ye 4 el ateş ederek öldürdüğü, olay yerinden kaçtığı ve saklandığı yerden yakalandığı kaydedildi.

2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İddianamede, şüpheli Tahsin Yüksekova'nın "üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianame gönderildiği Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait Politika
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı Yaşam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu 3. Sayfa
Kurbanlık yüklü kamyon şarampole devrildi: 3 kişi yaralandı, çok sayıda hayvan telef oldu
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi 3. Sayfa
Çocuklarına mesaj atıp intihar edeceğini söyleyen baba, ekipleri harekete geçirdi
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Kurban Bayramı öncesi korkutan açıklama! Gaziantep'te 18 bin kişi karantinada
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Terör örgütü YPG/PKK bir genci daha işkenceyle öldürdü
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili açıklama yapıyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kurban Bayramı tedbirleriyle ilgili açıklama yapıyor
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Son Dakika: Euro 8,23 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
16 yaşındaki genç, elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu 15 yaşındaki arkadaşını vurdu
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Barcelona, Juventus'a takaslandıktan sonra tesislere geri dönmeyen Arthur'a dava açacak
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Pazarda tüm dikkatler onun üzerinde! 1,5 tonluk tosun 45 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
55 yaşındaki İngiliz model Elizabeth Hurley, bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
İzmir'deki park kavgasında şiddete maruz kalan talihsiz kadın ölümden döndü
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Batuhan Karadeniz, Tuzlaspor'da gösterdiği performansla TFF 2. Lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Esenyurt Belediyesi'ne icra şoku! Memurlar işleme başkanın odasından başladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Beren Saat, Kenan Doğulu ile evliliklerinin 6. yılını kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Beyonce Ali Sunal Acun Ilıcalı Kerem Bursin
Spor Caner Erkin Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Malcolm Thomas Emre Belözoğlu
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Çiçekçilik yapan annesini ve eşini öldüren şüpheliye dava - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 17:27:52. #1.15#
title