Çiçekçilere kızıp hızla uzaklaştı

ARSENAL'de futbol oynayan Türkiye kökenli Alman futbolcu Mesut Özil, 2014 Türkiye Güzeli Amine Gülşe ile 7 Haziran'da İstanbul'da evlendi. Düğünün ardından balayına çıkan ünlü çift, Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde yaptırdığı iki katlı süper lüks villaya gitti. Balayına Çeşme'de devam eden Özil'in dün Almanya'dan misafirleri vardı. Özil, bir grup arkadaşıyla birlikte Alaçatı'daki bir eğlence mekanında 3 saat boyunca eğlendi.

Yanında eşi Amine Gülşe olmayan Özil'in etrafını çıkışta seyyar çiçek satıcıları sardı. Bu sırada çantasından cüzdanını çıkaran Özil, bir an da sinirlenip etrafını saran çiçek satıcılarına sesini yükselterek, tepki gösterdi. Özil'in arkadaşları da seyyar satıcılara tepki gösterdi. Kısa süren gerginliğin ardından stresli olduğu gözlenen Özil, çiçek almadan beraberindeki arkadaşlarıyla birlikte eğlence mekanının önünden ayrıldı.