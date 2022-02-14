Çiçekçilerde Sevgililer Günü yoğunluğu

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde hareketlilik yaşanırken Çiçekçi Mehmet Bener, "Yoğunluğumuz erken saatlerde başladı" dedi.

14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçilerde yoğunluk başladı. Çiçekçiler, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için tüm hazırlıklarını tamamlarken, vatandaşlar da Sevgililer Günü'nde sevdikleri insanlara çiçek almak için sabahın erken saatlerinden itibaren çiçekçilerde yoğunluk oluşturmaya başladı. Çiçekçi önünde kalabalık gruplar oluşurken, telefonla sipariş veren vatandaşların isteği doğrultusunda da evlere ya da işyerlerine servis yapılıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü yoğunluğunun erken saatlerde başladığını söyleyen Çiçekçi Mehmet Bener, "14 Şubat Sevgililer Günü için tüm hazırlıklarımızı sürdürdük. Halka hizmet için buradayız. Yoğunluğumuz başladı. Daha öncesinde de hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda saksı bitkiler, canlı güller ve orkideler olsun hepsi elimizde mevcut. Bu şekilde hizmetimizi sürdürüyoruz. Siparişte gönderiyoruz. Dükkanımıza gelip görerek, dokunarak tercih edilen ürünlerde oluyor. İkisini de hızlı bir şekilde teslim ediyoruz. İnsanlar bir gün değil, her gün sevdiklerini sevgililer günü gibi sevmelerini öneriyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ