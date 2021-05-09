Çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu
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Çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Kültür Sanat

Çiçeklerin hazırlanması Çiçek alan müşteriler Annesine çiçek alan çocuğun konuşması Çiçekçi Keriman Çalışkan'ın konuşması - Kars Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de Anneler Günü nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik yaşandı.

Çiçeklerin hazırlanması

Çiçek alan müşteriler

Annesine çiçek alan çocuğun konuşması

Çiçekçi Keriman Çalışkan'ın konuşması - Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de Anneler Günü nedeniyle çiçekçilerde hareketlilik yaşandı.

Çiçekçi Keriman Çalışkan, Anneler Günü'nde vatandaşların taleplerini karşılamak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını belirten Çalışkan, "Anneler Günü bize çok yaradı. Devletimizin verdiği izinle iki gündür güzel satışlar yapıyoruz. İnşallah salgın süreci bittikten sonra işlerimiz düzelir. Vatandaşların ilgi göstermesi bizleri de sevindirdi. Anneler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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