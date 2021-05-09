Çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu
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Çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu

Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Çiçekçi esnafın işyeri Gelen müşterinin hazırlanan çiçekleri alması Çiçek almaya gelen Halil Aktaş'ın konuşması Çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu ERZİNCAN - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasından muaf tutulan...

Çiçekçi esnafın işyeri

Gelen müşterinin hazırlanan çiçekleri alması

Çiçek almaya gelen Halil Aktaş'ın konuşması Çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu

ERZİNCAN - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasından muaf tutulan çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu yaşanıyor.

Çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu
Çiçekçilerde 'Anneler Günü' yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
Anneler Günü'nde niçin mutfak robotu alıyoruz? İşte hediyelerin altında yatan gizli gerçek
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