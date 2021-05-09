Çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu
Çiçekçi esnafın işyeri Gelen müşterinin hazırlanan çiçekleri alması Çiçek almaya gelen Halil Aktaş'ın konuşması Çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu ERZİNCAN - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasından muaf tutulan...
Çiçekçi esnafın işyeri
Gelen müşterinin hazırlanan çiçekleri alması
Çiçek almaya gelen Halil Aktaş'ın konuşması Çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu
ERZİNCAN - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında başlatılan "tam kapanma" uygulamasından muaf tutulan çiçekçilerde "Anneler Günü" yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir