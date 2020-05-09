ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ MESAİSİ BAŞLADI

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAKoronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından bu hafta muaf olan çiçekçilerde anneler günü mesaisi başladı.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından bu hafta muaf olan çiçekçilerde anneler günü mesaisi başladı. Mevsimsel kır çiçekleri en çok tercih edilen çiçekler arasında yer alırken, çiçek satıcıları satışlardan memnun olduklarını söyledi.

Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan anneler günü sebebiyle, çiçekçilerde hareketlilik başladı. Koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen anneler gününde, hediye olarak en çok evlere servis çiçekler tercih ediliyor. Bu hafta sonu uygulanan kısıtlamadan ise çiçekçiler muaf tutuldu. Anneler günü sebebiyle hareketlilik yaşayan çiçekçiler ise bu durumdan memnun.

"BEKLENTİLERİMİZİN ÜZERİNDE BİR TALEP VAR"

Beşiktaş'ta çiçek dükkanı işleten Mahmut Yıldız, yoğunluğun beklentinin üzerinde olduğunu belirterek, "Siparişlerimizi hazırlamaya başladık. Bakanlığımızdan izin çıktı bizler için. Evlere dağıtım yapabiliyoruz. Tüm annelerimizin anneler gününü kutluyoruz. Biz görevimizin başındayız. Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Servislerimiz de başlamış vaziyette. Hareketlilik başladı. Beklentilerimizin üzerinde bir talep var" dedi.

Çiçek fiyatlarının ise ortalama 100 liradan başladığını ve tercihe göre fiyatının değiştiğini dile getiren Yıldız, "Anneler için daha çok bahar çiçekleri, canlı renkler tercih ediliyor. Tercihe göre de değişiyor tabii. Bahar mevsiminde olduğumuz için daha canlı, kokulu çiçek olan sümbül, lale, papatya bu tarz bahar buketleri ön plana çıkıyor. Anneleri de mutlu ediyor, enerjilerini yükseltiyor bu çiçekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA