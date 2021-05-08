Çiçekçilerde Anneler Günü heyecanı başladı

Tam kapanmanın ilk gününden beri hazırlık yapan çiçekçiler, Anneler Günü'nün gelmesiyle işlerinde yoğunluk bekliyor.

Tam kapanmanın ilk gününden beri hazırlık yapan çiçekçiler, Anneler Günü'nün gelmesiyle işlerinde yoğunluk bekliyor.

Yurt genelinde uygulanan tam kapanmayla birlikte 17 günlük sokağa çıkma yasaklarında faaliyete devam eden fakat iş yapamayan çiçekçiler, Anneler Günü'nün gelmesiyle siparişlerini toplamaya başladı. Tam kapanmanın başından beri Anneler Günü için hazırlık yapan çiçekçilerin beklediği gün geldi. Anneler Günü'nde saat 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşlar evlerine en yakın çiçekçiye gidip çiçek alabilecek. Saat 17.00'dan sonra ise çiçekçiler evlere servis yapacak.

"Kapanma dönemine denk gelen Anneler Günü bize ilaç oldu"

Eskişehir'de 25 yıldır çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, uzun zamandır iş yapabilmek için Anneler Günü'nü beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Tam kapanmada dükkanımız açıktı ama iş yoktu. Sadece gelip Anneler Günü'ne hazırlık yaptık. Çiçeklerimizi suladık, bakımlarını yaptık. Anneler Günü'nde yoğunluk olacağına inanıyoruz. Şuanda siparişleri almaya başladık. Kapanma dönemine denk gelen Anneler Günü bize ilaç oldu. Her bütçeye göre çiçek satışı yapıyoruz. Fakat genelde orkide ve buketlere talep oluyor. Düşük bütçeli isteklerde menekşe sunuyoruz. Menekşeler 20 liradan başlıyor. Buketler 50 lira ile 150 lira arasında değişiyor. Orkideler ise 100 lira ile 250 arasında değişkenlik gösteriyor. Herkesin annesine çiçek alabileceği şekilde seçenekler var." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı