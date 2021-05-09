ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ
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ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerin kısıtlama dışında tutulması, sektöre hareketlilik getirdi.

Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerin kısıtlama dışında tutulması, sektöre hareketlilik getirdi. Antalya'daki çiçekçilerde bulunan kalabalık dikkat çekerken, anneler için en çok orkide, gül ve kır buketi tercih edildiği görüldü.

Tam kapanma kapsamında faaliyetleri kısıtlanan işletmeler arasında bulunan çiçekçiler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle Anneler Günü'ne özel kısıtlama dışında tutulan sektörler arasında yer aldı. Antalya'da annelerine çiçek almak isteyenler, çiçekçi dükkanlarını doldurdu.

'BİZE CAN OLDU'

Çiçekçi Vedat Bozoğlu, Anneler Günü nedeniyle 3 gün önceden çiçek siparişlerini hazırlamaya başladıklarını anlattı. 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların mahallelerindeki çiçekçilerden çiçek alabildiğini belirten Bozoğlu, 17.00'den sonra ise internetten sipariş verebileceklerini anlattı. Geçen yıl olduğu gibi bu sene de çiçekçilerin kısıtlamadan muaf olduklarını aktaran Vedat Bozoğlu, 'Çok iyi, hareketli geçiyor. Bize can oldu, kan oldu. Uzun zamandan beri bir bekleyiş vardı. Bu hareketi, heyecanı özlemiştik. 1 haftadan beri dolu dolu eski günleri yad eder gibi yaşıyoruz. Bugün toplamda 300-350 bandında siparişimiz var. Arayıp sipariş vermek isteyen müşterilerimiz var ama onlara cevap veremiyoruz. Çünkü elimizdeki potansiyel siparişi dağıtmadan hiçbir şekilde hareket etmek istemediğimiz için mecbur bekliyoruz. Boşalırsa sipariş alacağız. Bugün 350 anneyi memnun etmiş olacağız dedi.

ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ
ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ
ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ
ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ
ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ HAREKETLİLİĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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