Çiçekçilerde 8 Mart bereketi: Erken saatlerde 'karanfiller' tükendi
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Çiçekçilerde 8 Mart bereketi: Erken saatlerde 'karanfiller' tükendi

08.03.2021 16:39 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:43
Çiçekçilerde 8 Mart bereketi: Erken saatlerde 'karanfiller' tükendi

ANKARA (İHA) – Tüm Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, çiçekçiler siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

ANKARA (İHA) – Tüm Türkiye'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, çiçekçiler siparişlere yetişmekte zorlanıyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada ve ülkemizde kutlanırken, kadınlara çiçek almak isteyen vatandaşlar çiçekçilere akın etti. 'Karanfil' Kadınlar Günü'nde en çok satılan çiçek olurken, gül ise 2'inci sırayı aldı.

Başkentte Sakarya Caddesin'de çiçekçilik yapan Tolga Koyuncu, " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün simgesi karanfildir. Şu anda en çok sattığımız karanfil, arkasından gül, arkasından buket, arkasından orkide. Herkesin bütçesine göre ama Kadınlar Günü'nün simgesi 'karanfil'dir. Şu anda en çok sattığımız karanfilimiz bitti bile" ifadelerini kullandı. Çiçek fiyatlarında yalnızca gülün fiyatının arttığını bunun sebebinin ise sevgililer gününde gül tüketiminin çok olduğunu belirten Koyuncu, "Kadınlar gülü yakın olduğu için, güller serada yetişmediği için şu anda gülde çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Gül fiyatları arttı. Diğerleri normal fiyatlarda seyrediyor. Karanfillerimiz 3 Lira, 4 Lira, 5 Lira arasında alınan miktara göre. Toplu alımlarda 3 Lira'ya kadar verebiliyoruz" diye konuştu.

Arkadaşlarına çiçek aldığını belirten bir vatandaş ise, kadınlar için 1 gün olarak kutlanılmasının manasız geldiğini ifade etti. Kadına şiddet konusunda annelerin çocuklarını iyi yetiştirmeleri gerektiğini ve bu olayın yine kadınlardan geçtiğini söyledi. - ANKARA

Çiçekçilerde 8 Mart bereketi: Erken saatlerde 'karanfiller' tükendi
Çiçekçilerde 8 Mart bereketi: Erken saatlerde 'karanfiller' tükendi
Çiçekçilerde 8 Mart bereketi: Erken saatlerde 'karanfiller' tükendi
Çiçekçilerde 8 Mart bereketi: Erken saatlerde 'karanfiller' tükendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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