Çiçekçilerde 14 şubat yoğunluğu; son güne bırakanlar soluğu çiçekçilerde aldı
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Çiçekçilerde 14 şubat yoğunluğu; son güne bırakanlar soluğu çiçekçilerde aldı

14.02.2021 17:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:58
Çiçekçilerde 14 şubat yoğunluğu; son güne bırakanlar soluğu çiçekçilerde aldı

Feridun AÇIKGÖZ / -14 Şubat Sevgililer Günü kar kış dinlemedi.

Feridun AÇIKGÖZ/ -14 Şubat Sevgililer Günü kar kış dinlemedi. Hediyesini son güne bırakanlar soluğu çiçekçilerde aldı. Yoğun kara rağmen mesai yapan çiçekçiler ise, "Her sene cıvıl cıvıl daha kalabalık olurdu. Bu sene hem kar hem pandemi böyle oldu. Yine de diğer günlere göre kalabalık diyebiliriz" dedi.

Bu sene Sevgililer Günü, pandemiye dolayısıyla da hafta sonu kısıtlamalarına denk geldi. Kar yağışının da etkili olmasıyla hediyesini son güne bırakanlar da soluğu çiçekçilerde aldı. Fatih'teki çiçekçilerde yoğunluk yaşandı. Kimisi evine en yakın çiçekçiye geldiğini söylerken kimisi ise Sevgililer Günü'nü son anda hatırladığını belirtti. Kuryeler de gün boyunca evlere çiçek servisi yaptıklarını belirtti. Çiçekçiler ise eski kalabalık günleri özlediklerini ifade etti. Modellerine göre değişen çiçeklerin buketi en düşük 30 liradan satılıyor.

"SEVGİLİLER GÜNÜ KAR KIŞ DİNLEMEDİ"

20 yıldır Fatih'te çiçekçilik yapan Güleser Mızrak, "Diğer senelere göre biraz daha zayıf geçiyor. Hem kar hem pandemi. Sonuç bu. Yine de diğer günlere göre daha iyi şükür. Diğer yıllarda tabi çok daha güzel oluyordu cıvıl cıvıl. Son güne bırakanlar var daha çok. Fiyatlar diğerlerine göre uygun bizde. İndirim de yaptık. Buket 30 liradan başlıyor" dedi. Kurye Ali Demir ise, "Bugün siparişler çok. Son dakikaya kaldı insanlar. Hem kısıtlama hem kar olunca. Gecikenler telefon ile arayıp acil istiyorlar. Evlere götürüyoruz biz de destek olmaya çalışıyoruz. Buketler var, güller var, ayıcık var. Orkideler var. Yoğun tempo çalışıyoruz. Sevgililer günü kar kış dinlemedi gerçekten" diye konuştu.

Çiçekçilerde 14 şubat yoğunluğu; son güne bırakanlar soluğu çiçekçilerde aldı
Çiçekçilerde 14 şubat yoğunluğu; son güne bırakanlar soluğu çiçekçilerde aldı
Çiçekçilerde 14 şubat yoğunluğu; son güne bırakanlar soluğu çiçekçilerde aldı
Çiçekçilerde 14 şubat yoğunluğu; son güne bırakanlar soluğu çiçekçilerde aldı
Çiçekçilerde 14 şubat yoğunluğu; son güne bırakanlar soluğu çiçekçilerde aldı
Çiçekçilerde 14 şubat yoğunluğu; son güne bırakanlar soluğu çiçekçilerde aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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