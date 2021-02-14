Çiçekçiler kısıtlamalardan muaf mı? Çiçekçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? 14 Şubat sokağa çıkma yasağı var mı?

14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kaça kadar çalışıyor, soruları bu sene sokağa çıkma yasağına denk gelen Sevgililer gününde sıkça araştırılıyor. Peki, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 14 Şubat'ta yasak var mı?

Her yıl 14 Şubat'ta hediyeler ve çiçeklerle kutlanan Sevgililer Günü, bu sene hafta sonu çıkma yasağına denk geliyor. 14 Şubat 2021, Pazar gününe denk geldiği için sevgililer, eşler çiçekçiler açık mı merak ediyor. Sevgililerine ya da eşlerine çiçek almak isteyenler için, Sevgililer Günü'nde çiçekçiler kaça kadar çalışıyor? Kaçta açılıyor?

ÇİÇEKÇİLER KISITLAMALARDAN MUAF MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede "Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi. Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek." ifadeleri yer aldı.

Bu doğrultuda, sevgililerine ve eşlerine çiçek almak isteyenler sokağa çıkma günleri olan 13 ve 14 Şubat (cumartesi ve pazar) günlerinde 10:00 ve 17:00 saatleri arasında çiçek almaya çıkabilecek.

14 ŞUBAT SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Sevgililer Günü'ne ilişkin merak edilen bir diğer konu da sokağa çıkma yasakları. Her hafta cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi sabahı saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağı 12-13-14 Şubat tarihlerini kapsayan Sevgililer Günü'nde de geçerli olacak