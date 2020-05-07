Çiçekçiler Anneler Gününe hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çiçekçiler Anneler Gününe hazır

Çiçekçiler Anneler Gününe hazır
07.05.2020 20:11 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:14

Çiçekçiler Anneler Gününe hazır Covid-19 ihracatı engelledi, çiçek fiyatı düştü İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Anneler Günü nedeniyle çiçek dağıtımını kısıtlamadan muaf tutmasıyla harekete geçen...

Çiçekçiler Anneler Gününe hazır

Covid-19 ihracatı engelledi, çiçek fiyatı düştü

İZMİR - İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Anneler Günü nedeniyle çiçek dağıtımını kısıtlamadan muaf tutmasıyla harekete geçen çiçekçiler hazırlıklarını tamamlarken, korona virüs salgını nedeniyle çiçek ihracatının durması fiyatların da düşmesine neden oldu.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Anneler Günü nedeniyle çiçek dağıtımını kısıtlamadan muaf tutması çiçekçileri sevindirdi. Çiçekçilik sektöründe tüm yılın emeğini belirli günlerde aldıklarını kaydeden İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, bu günlerin başında da Anneler Günü'nün geldiğini ifade etti.

En fazla çiçek talebinin Anneler Gününde geldiğini anlatan Kış, "Covid-19'un başladığı günden bu yana, çiçek sektörü sıkıntı içerisinde. Bu süre boyunca düğün salonlarına çiçek götüremedik, cenazelere çiçek götüremedik. İşyerleri de kapalı durumda. Devletimizin destek sunması bizim için önemli. 10 Mayıs olan Anneler Gününü sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 8 Mayıs Cuma günü kutlamayı planlamıştık. Ancak hafta sonu çiçek dağıtım izni verildi. Bu da bizim için bir can suyu oldu" dedi.

"Çiçek fiyatları yükselmedi"

Kısıtlama günlerine denk gelen Anneler Gününde çiçek dağıtım izni verilmesinin çiçek satıcıları kadar çiçek üreticilerini de sevindirdiğini kaydeden Başkan Kış, "Normalde haftada 6 gün mezat yapıyorduk ancak mezat sayımız 1'e düştü. Üretici de çiçekçi de bu günü bekliyor. Geçen senelere göre fiyatlar yüksek değil. Normal süreçte talep fazla oluyor ama insanlar 'Çiçek alsam satar mıyım' endişesi duyuyor" diye konuştu.

Başkan Kış, Anneler Günü öncesi yapılacak çiçek mezatında bin 500 kovadan fazla çiçeğin satışa sunulacağını söyledi.

"İhracat yapamadığımız için fiyatlar düştü"

Covid-19 salgını sürecinde düğünlerin iptal olması ve organizasyonların yapılamamasının çiçek sektörünü vurduğunu ifade eden çiçek üreticisi Cemil Has ise "Bu yıl Anneler Günü sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi ancak çiçek dağıtımının serbest bırakılması çiçek sektörüne çok iyi gelecek. Biz üretici olarak son çiçeklerimizi kestik. Bundan sonra çiçekçi arkadaşlar dağıtımını yapacak. Bu yıl üretim çok iyi, Hollanda kalitesi yakalandı. Bu yıl ihracat yapamadığımız için çiçek iç piyasada kaldı ve bu da fiyatların düşmesine sebep oldu. İnşallah bayramdan sonra normalleşme başlayacak ve işlerimiz açılmaya başlayacak diye umuyoruz" şeklinde konuştu.

Çiçekçiler Anneler Gününe hazır

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi Haber
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haber
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Haber
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haber
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Vanlı fırıncı 'Kovid-19' şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi Haber
Vanlı fırıncı "Kovid-19" şeklinde ekmek üretip tezgaha dizdi
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
Güvercin kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Erdoğan'ın suç duyurusunda bulunduğu Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Futbol maçlarının başlamasıyla ilgili bir gündemimiz olmadı
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
3 gündür haber alınamayan 65 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Survivor Aycan Yanaç: Fenerbahçe'den başka yerde kendimi göremiyorum
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
Hakkarili gençler, Türkiye'nin en zehirli yılanı koca engerekle oynayıp doğaya saldılar
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Üvey kızlarına cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Camilerde ilk etapta sadece Cuma namazları cemaatle kılınacak: Planlanan tarih 12 Haziran
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi: Tottenham ve Napoli Vedat Muriqi için teklif yaptı
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 7 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Yapılan ankete göre vatandaşın %65'i Erbaş'ın eşcinsellikle ilgili sözlerini destekliyor
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Kastamonu'da ilçe merkezinde yavru karaca görüntülendi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Seda Sayan Kemal Sunal Burak Özçivit
Spor Falcao Ali Koç Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar Futbol
Şu an buradasınız: Çiçekçiler Anneler Gününe hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 20:29:25. #1.14#
title