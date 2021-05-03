Çiçekçiler Anneler Gününden Umutlu
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Çiçekçiler Anneler Gününden Umutlu

Çiçekçiler Anneler Gününden Umutlu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen tam kapanmada, çiçekçiler anneler gününe umutlu bir şekilde giriyor.

Kayseri'de koronavirüs ile mücadele kapsamında getirilen tam kapanmada, çiçekçiler anneler gününe umutlu bir şekilde giriyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında birçok organizasyonun ve açılışların yasaklanmasıyla birlikte çiçekçilerin işlerinde düşüş yaşandı. Genel olarak özel günlerde işleri yoğunlaşan çiçekçiler, 17 günlük tam kapanma süresinin içerisinde kalan anneler gününe umutla bakıyor. Tam kapanmada evlere çiçek servisi yapacaklarını söyleyen çiçekçi Mehmet Bener, "Müşterilerimiz 8 ve 9 Mayıs'ta saat 10.00 ile 17.00 arasında evlerine en yakın çiçekçiye giderek, çiçeklerini dokunarak, elleriyle seçerek, annelerine ve eşlerine götürebilecekler" dedi.

Bener, "Hükümetimiz tam kapanma kararı verdi. Biz tam kapanma sürecinde evlere çiçek siparişi yapıyoruz. Anneler günüde tam kapanmanın olduğu 17 günün içerisinde kalıyor. Müşterilerimiz 8 ve 9 Mayıs'ta saat 10.00 ile 17.00 arasında evlerine en yakın çiçekçiye giderek, çiçeklerini dokunarak, elleriyle seçerek, annelerine ve eşlerine götürebilecekler. Saat 17.00'dan sonra da zaten bizim paket servislerimiz devam edecek. İşler genel olarak Ramazan ayının etkisiyle düşük. Sektörümüz pandeminden dolayı etkilenmişti. Biz kısıtlamadan muafız, çünkü müşterilerimiz bizden çiçek istediğinde o çiçekleri dükkanımızdan hazır edip, götürüyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Çiçekçiler Anneler Gününden Umutlu
Çiçekçiler Anneler Gününden Umutlu
Çiçekçiler Anneler Gününden Umutlu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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