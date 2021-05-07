Çiçekçiler, Anneler Günü'ne hazır
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Çiçekçiler, Anneler Günü'ne hazır

Çiçekçiler, Anneler Günü'ne hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. Bu dönemde fırın, market, bakkal gibi işletmelerin yanı sıra, 9 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Günü nedeniyle çiçek satışı yapan iş yerleri de açık olacak. Çiçekçiler, Anneler Günü'ne hazır olduklarını belirtirken, vatandaştan talep olacağını düşünüyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanma dönemine geçildi. Tam kapanma döneminde açık olan fırın, market, bakkal, kasap, manav gibi işletmelerin yanı sıra, bu yıl 9 Mayıs'ta kutlanacak olan Anneler Günü nedeniyle çiçek satışı yapan iş yerleri de açık olacak. 8-9 Mayıs 2021 Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak olan çiçekçilerden alışveriş yapılabilecek. Çiçek satışı yapan iş yerleri bu tarihlerde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde de hizmet verebilecekler.

Anneler Günü nedeniyle 8-9 Mayıs tarihlerinde açık olacak çiçekçiler, hazırlıklarını sürdürüyor. Bu dönemde online olarak özel tasarımlı çiçeklerin daha çok talep gördüğünü belirten çiçekçiler, pandemi döneminde zorlanmalarına rağmen Anneler Günü'ne hazır olduklarını söylüyorlar. Anneler Günü'nde daha çok orkide satın alındığını ifade eden çiçekçilerin, online olarak satışları da arttı. Çiçekçiler, kısıtlamaların esnetilmesi durumunda bütün sektörlerin hareketleneceğini düşünüyor.

Özel tasarımlı çiçek satışı yaptıklarını söyleyen işletmeci Senem Nur Yağar, Anneler Günü'nde çiçekçilerin açık olmasının sevindirici bir durum olduğunu belirterek, "Anneler günü hazırlıklarımız devam ediyor. Bu aşamada biraz zor olsa da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çiçeklerimizi genellikle yurtdışından aldığımız için pandemi döneminde biraz zorlanıyoruz. Çiçeklerimizi stoklamaya çalışıyoruz. Bu dönemde stok çiçeklerimiz de solma olabiliyor" dedi.

"Anneler Günü'nde genellikle orkideye talep oluyor"

Geçen sene de Anneler Günü'nde çiçekçilere izin verildiğini hatırlatan Yağar, "Anneler gününde açık olacağımız için vatandaştan talep olacağını düşünüyorum. Genelde internetten satış yapıyoruz. Bu durumun bize olumlu etkisi de oldu, pandemi döneminde satışlarımız arttı. Kısıtlamalar bittiği zaman sadece çiçekçilik sektöründe değil, tüm sektörlerde bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Anneler gününde genellikle orkideye talep oluyor. Daha sonra ev bitkilerine rağbet oluyor. Orkidelerin fiyatı 100 liradan başlıyor" ifadelerini kullandı.

İrem Şahin ise, Anneler Günü'ne özel tasarımlar da yaptıklarını vurgulayarak, "Örneğin kişi bize annesiyle olan bir fotoğrafını gönderiyor. Biz bu fotoğraf üzerinden üç boyutlu maketler tasarlayıp kişinin seçmiş olduğu çiçeğin içerisine yerleştiriyoruz. Tüm ürünlerimizi kişiselleştirebiliyoruz. Ürünlere online olarak fazla talep oluyor. İstanbul dışına da ürün gönderiyoruz. Tasarımlı ürünlerimiz, 100 liradan başlıyor kişinin isteğine göre 5 bin liraya kadar da çıkabiliyor. Her bütçeye uygun tasarımlar yapıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zor süreçte annelerimizi mutlu etmek istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Çiçekçiler, Anneler Günü'ne hazır
Çiçekçiler, Anneler Günü'ne hazır
Çiçekçiler, Anneler Günü'ne hazır

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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