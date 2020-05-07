Çiçekçiler Anneler Günü'ne hazır
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Çiçekçiler Anneler Günü'ne hazır

Çiçekçiler Anneler Günü'ne hazır
07.05.2020 12:49 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:49

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Anneler Günü nedeniyle çiçek dağıtımını kısıtlamadan muaf tutmasıyla harekete geçen çiçekçiler hazırlıklarını tamamlarken, korona virüs salgını nedeniyle çiçek ihracatının...

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Anneler Günü nedeniyle çiçek dağıtımını kısıtlamadan muaf tutmasıyla harekete geçen çiçekçiler hazırlıklarını tamamlarken, korona virüs salgını nedeniyle çiçek ihracatının durması fiyatların da düşmesine neden oldu.

İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge ile bu hafta sonu 24 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması boyunca Anneler Günü nedeniyle çiçek dağıtımını kısıtlamadan muaf tutması çiçekçileri sevindirdi. Çiçekçilik sektöründe tüm yılın emeğini belirli günlerde aldıklarını kaydeden İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, bu günlerin başında da Anneler Günü'nün geldiğini ifade etti.

En fazla çiçek talebinin Anneler Gününde geldiğini anlatan Kış, "Covid-19'un başladığı günden bu yana, çiçek sektörü sıkıntı içerisinde. Bu süre boyunca düğün salonlarına çiçek götüremedik, cenazelere çiçek götüremedik. İşyerleri de kapalı durumda. Devletimizin destek sunması bizim için önemli. 10 Mayıs olan Anneler Gününü sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı 8 Mayıs Cuma günü kutlamayı planlamıştık. Ancak hafta sonu çiçek dağıtım izni verildi. Bu da bizim için bir can suyu oldu" dedi.

"Çiçek fiyatları yükselmedi"

Kısıtlama günlerine denk gelen Anneler Günü'nde çiçek dağıtım izni verilmesinin çiçek satıcıları kadar çiçek üreticilerini de sevindirdiğini kaydeden Başkan Kış, "Normalde haftada 6 gün mezat yapıyorduk ancak mezat sayımız 1'e düştü. Üretici de çiçekçi de bu günü bekliyor. Geçen senelere göre fiyatlar yüksek değil. Normal süreçte talep fazla oluyor ama insanlar 'Çiçek alsam satar mıyım' endişesi duyuyor" diye konuştu.

Başkan Kış, Anneler Günü öncesi yapılacak çiçek mezatında bin 500 kovadan fazla çiçeğin satışa sunulacağını söyledi.

"İhracat yapamadığımız için fiyatlar düştü"

Covid-19 salgını sürecinde düğünlerin iptal olması ve organizasyonların yapılamamasının çiçek sektörünü vurduğunu ifade eden çiçek üreticisi Cemil Has ise "Bu yıl Anneler Günü sokağa çıkma kısıtlamasına denk geldi ancak çiçek dağıtımının serbest bırakılması çiçek sektörüne çok iyi gelecek. Biz üretici olarak son çiçeklerimizi kestik. Bundan sonra çiçekçi arkadaşlar dağıtımını yapacak. Bu yıl üretim çok iyi, Hollanda kalitesi yakalandı. Bu yıl ihracat yapamadığımız için çiçek iç piyasada kaldı ve bu da fiyatların düşmesine sebep oldu. İnşallah bayramdan sonra normalleşme başlayacak ve işlerimiz açılmaya başlayacak diye umuyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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