Çiçekçiler 'anneler günü' mesaisinde

ANNELER Günü bu yıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecine denk geldi.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftası pazar günü kutlanan Anneler Günü bu yıl koronavirüs salgını gölgesinde kutlanacak. Kısıtlamalara denk gelen Anneler Günü'nde hediye olarak en çok çiçek tercih ediliyor. Çiçekçilerde yoğunluk başladı.

"SATIŞLARIMIZ BEŞ KAT ARTTI"

En çok gül ve orkide ile aranjman tercih edildiğini söyleyen çiçek dükkanı işleten Osman Nehirsu, "Gülün tanesi 20 lira, ithal orkideler 200 liradan satışa sunuluyor. Aranjmanlar ise 100 liradan başlayıp 400 liraya kadar çıkabiliyor. Anneler Günü olduğu için normal bir güne göre satışlarımız beş kat arttı. Cumartesi ve pazar günleri saat beşten sonra motosiklet ile çiçek siparişlerimize devam edeceğiz. Vatandaşlarımız ise çiçeklerini saat 10.00 ile 17.00 arası gelip dükkanımızdan alabilir." dedi.

"HER BÜTÇEYE HER CEBE GÖRE ÇİÇEK BULUNUYOR"Siparişlerinin şimdiden yoğun olduğunu belirten çiçekçi Bilge Nehirsu, "Bu süreçte AVM'lerdeki çiçekçiler de kapalı olduğu için bize ilgi daha fazla. Müşterilerimiz bize hem telefonla hem de internetten ulaşıyor. Şimdiden baya siparişimiz oldu. Bizler de bugünden yoğunluğa yetişmeye çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle dükkanımıza müşterilerimizi çok alamıyoruz. Anneler günü için müşterilerimiz en çok gül ve orkide tercih ediyor. Orkide ve güller 50 liradan başlayıp 250 liraya kadar çıkıyor. Her bütçeye her cebe göre çiçeklerimiz bulunuyor. Normal bir günle kıyasladığımız zaman bu anne günü için siparişlerimiz beş kat arttı." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı