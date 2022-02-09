Çiçekçiler 14 Şubat'tan umutlu

ESKİŞEHİR (İHA) - Çiçek satıcıları, 14 Şubat'ı için hazırlıklarını sürdürürken Sevgililer Gününde satışlarının artmasını umuyor.

Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü önümüzdeki hafta başına denk geliyor. Bu özel günde sevdiklerine hediye almak isteyenlerin birçoğu çiçekçilere başvuruyor. Eskişehir'de çiçekçilik yapan Cenk Şarman, sıkıntılı günler geçirdiklerini belirtirken 14 Şubat Sevgililer Gününde hareketlilik beklediğini söyledi. Sevgililer Günü öncesinde henüz beklenen hareketliliğin başlamadığından bahseden Cenk Şarman, 14 Şubat'a hazır olduklarını söyledi. Çiçek almanın en son akla geldiğini belirten Şarman, şunları anlattı.

"İnsanlar son çare olarak çiçek alıyor"

"Kış aylarında hali hazırda durgun olan çiçek satışları malum şartlardan dolayı oldukça azaldı. Fakat Sevgililer Günü için umutlu bekleyişimiz sürüyor. 14 Şubat yani önümüzdeki pazartesi Sevgililer Günü. Biz hazırlıklarımızı yaptık, çiçeklerimizi aldık bekliyoruz. Önceki senelerde bir hafta öncesinden hareketlilik başlardı. Arayıp, soranlar var ama bu sene henüz gözle görülür bir hareketlilik yok. Tabi farklı hediye seçenekleri de olduğu için belki şu sıralar onlarda hareketlilik vardır. Hediye konusunda çiçek, son çare olarak düşünülüyor. İnsanlar 'Ne alıyım' diye düşünürken en son çiçek alıyorlar. Hediyesinin yanında çiçek alan insanlarda oluyor tabi ama genel olarak böyle. Bir de insanımız genelde hediye işini son güne bıraktığı için yakında hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Pazartesi gününe kadar hazırlıklarımıza devam edeceğiz."

"Gülü 30 liradan satacağız"

Her bütçe için farklı çiçek seçenekleri olduğunu söyleyen çiçekçi Cenk Şarman, fiyatlardan bahsederken "Bu sene Sevgililer Gününde çok talep gören gülü 25-30 lira bandında satacağız. Normal bir mevsim buketi 100 lira civarından başlayacak. Orkideler 200, orta karar bir saksı çiçeği ise 150-200 lira civarında olacak. Farklı ürünler kullanarak 'teraryum' olarak adlandırdığımız kendi tasarımlarımız da var. Farklı bir hediye almak isteyenler bu ürünlere yöneliyor" diyerek sözlerini tamamladı. - ESKİŞEHİR