Çiçek satıcıları 14 Şubat Sevgililer Günü'nden umutlu: Gülü 25 liradan satacağız

ESKİŞEHİR (Haberler.com) - 14 Şubat günü yaklaşırken Sevgililer Günü heyecanı artıyor. Bu özel günde akıllara ilk gelen hediye ise çiçek. Bu yüzden hazırlıklarını yapan çiçekçiler ise 14 Şubat Sevgililer Günü'nde satışların artacağını umut ediyor.

Eskişehir'de çiçekçilik yapan Cenk Şarman, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde hareketlilik beklediklerini söylerken, sıkıntılı günler geçirdiklerini de ifade etti. Şarman şunları söyledi: "Kış aylarında hali hazırda durgun olan çiçek satışları malum şartlardan dolayı oldukça azaldı. Fakat Sevgililer Günü için umutlu bekleyişimiz sürüyor. 14 Şubat yani önümüzdeki pazartesi Sevgililer Günü. Biz hazırlıklarımızı yaptık, çiçeklerimizi aldık bekliyoruz. Önceki senelerde bir hafta öncesinden hareketlilik başlardı. Arayıp, soranlar var ama bu sene henüz gözle görülür bir hareketlilik yok. Tabi farklı hediye seçenekleri de olduğu için belki şu sıralar onlarda hareketlilik vardır. Hediye konusunda çiçek, son çare olarak düşünülüyor. İnsanlar 'Ne alıyım' diye düşünürken en son çiçek alıyorlar. Hediyesinin yanında çiçek alan insanlarda oluyor tabi ama genel olarak böyle. Bir de insanımız genelde hediye işini son güne bıraktığı için yakında hareketliliğin başlayacağını düşünüyorum. Pazartesi gününe kadar hazırlıklarımıza devam edeceğiz."

"GÜL 25-30 LİRA, MEVSİM BUKETİ 100 LİRA, ORKİDELER 200 TL"

Çiçekçi Cenk Şarman, çiçek fiyatlarından bahsederek "Bu sene Sevgililer Gününde çok talep gören gülü 25-30 lira bandında satacağız. Normal bir mevsim buketi 100 lira civarından başlayacak. Orkideler 200, orta karar bir saksı çiçeği ise 150-200 lira civarında olacak. Farklı ürünler kullanarak 'teraryum' olarak adlandırdığımız kendi tasarımlarımız da var. Farklı bir hediye almak isteyenler bu ürünlere yöneliyor" açıklamasında bulundu.