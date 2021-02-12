Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır
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Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır

12.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:15

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde çiçekçiler, 14 Şubat Sevgililer Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Çiçekçiler, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne denk gelen hafta sonu istisna kapsamına alınmaktan memnuniyet duyuyor.

Bölgedeki çiçekçiler siparişleri doğrultusunda iş yerlerine ulaşan renk renk çiçekleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde hazırlarken, satış yapmak için heyecanla müşterilerini bekliyor.

"Verilen siparişleri en iyi şekilde ulaştıracağız"

Elazığ'da çiçekçi Kaan Yıldırım, hazırlıkları tamamlayıp, sipariş almaya başladıklarını ifade etti.

Sevgililer Günü yaklaştığı için heyecanlı olduklarını anlatan Yıldırım, "Bu özel günler bizim için çok önemli. Devletimiz de sağ olsun hafta sonu kısıtlamasından bizleri muaf tuttu. Devletimize teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Yıldırım, büyük bir yoğunluk yaşadıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Şimdiden 500'ü aşkın siparişi hazır hale getirdik. Buketlerimiz, kutu güllerimiz, orkidelerimiz, hepsini hazırlamış durumda bekliyoruz. Salgından dolayı paket servisi talebi daha fazla oldu. Verilen siparişleri en iyi şekilde ulaştıracağız. En çok talep güle oldu. Biz de 5 bin gül siparişi verdik."

Çiçek satışı yapan Tansel Bahat da yaşanan salgın sürecinde müşterilerini mutlu etmek için büyük bir özveri ile çalıştıklarını söyledi.

Genelde güle talebin yoğun olduğunu ancak müşterilerin gördükleri farklı seçeneklere de ilgisinin yüksek olduğunu dile getiren Bahat, işlerinin arttığını, bundan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır
Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır
Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır
Çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü'ne hazır

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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