GAZİANTEP - Çiçekçiden yeni yıl mesajı: "Seni unutmayacağız koronalı 2020, sağlıkla gel, yüzler gülsün 2021"
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GAZİANTEP - Çiçekçiden yeni yıl mesajı: "Seni unutmayacağız koronalı 2020, sağlıkla gel, yüzler gülsün 2021"

31.12.2020 13:07 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:59

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çiçekçi, 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan ve birçok can alan koronavirüs (Kovid-19) salgını için iş yerinin vitrinine sitem dolu, "Seni unutmayacağız koronalı 2020, sağlıkla gel, yüzler gülsün 2021" mesajını yazdı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir çiçekçi, 2020 yılında dünyayı etkisi altına alan ve birçok can alan koronavirüs (Kovid-19) salgını için iş yerinin vitrinine sitem dolu, "Seni unutmayacağız koronalı 2020, sağlıkla gel, yüzler gülsün 2021" mesajını yazdı.

İslahiye ilçesi Garnizon Caddesi'nde 10 yıldır çiçekçilik yapan Salman Sertbaş, iş yerinin camına yazdığı mesajla dikkati çekti.

Sertbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020 yılında dünya ve ülkemiz koronavirüs salgını nedeniyle çok zorluklar çekti. Çoğu arkadaşlarımız, akrabalarımız, dostlarımız vefat etti. Ülke genelinde ve dünyada. Biz de buna farkındalık anlamında tepkimizi belirtmek için bunu yazdık. Esnafın durumu da bu süreçte zaten malum. Umudum, temennim, 2021 yılının güzel geçmesi, sağlıklı geçmesi ve koronavirüsün bitmesi. Herkesin eski güzel günlerine dönmesini istiyoruz. Camdaki asılan yazıyı görenler de tebessümle bakıyor. Bu yazı 2020 yılına bir sitemdir."

GAZİANTEP - Çiçekçiden yeni yıl mesajı: 'Seni unutmayacağız koronalı 2020, sağlıkla gel, yüzler gülsün 2021'
GAZİANTEP - Çiçekçiden yeni yıl mesajı: 'Seni unutmayacağız koronalı 2020, sağlıkla gel, yüzler gülsün 2021'
GAZİANTEP - Çiçekçiden yeni yıl mesajı: 'Seni unutmayacağız koronalı 2020, sağlıkla gel, yüzler gülsün 2021'
GAZİANTEP - Çiçekçiden yeni yıl mesajı: 'Seni unutmayacağız koronalı 2020, sağlıkla gel, yüzler gülsün 2021'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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